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    • Yaşam
    • 07.01.2021 09:11
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    • 07.01.2021 09:26
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    Rüşvetçi memurun ilginç istekleri: 2 bir kutu

    'nde görevli bir memur, bir galericinin işini halletmek için rüşvet istedi. Ancak rüşvet için istedikleri bir hayli ilginç. Öyle ki rüşvetçi memurun istekleri arasında 2 , 1 kutu , 10 paket ve 2 bin 500 dolar yer aldı.

    Rüşvetçi memurun komik istekleri

    Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli bir memur, galerici Y.A.'ya alım satım yetki belgesi vermesi karşılığında rüşvet istedi. Memurun istediği rüşvet ise herkesi şaşırttı. İddiaya göre Y.A.'dan kendisine iki kangal sucuk, bir kutu lokum, 10 paket sigara ve 2 bin 500 dolar istedi.

    POLİSE ŞİKAYET ETTİ
    Polise giderek müracaatta bulunan Y.A., galerici olduğunu araç satışı için yetki belgesi alması gerektiğini ve tüm bu şartları haiz olduğu halde ticaret müdürlüğünde görevli bir memurun kendisinden 2 bin 500 dolar, 10 paket sigara, 2 kangal sucuk ve 1 paket lokum karşılığında işini halledebileceğini söylediğini beyan etti.

    İŞ YERİNDEN ÇIKTIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine polis seri numaraları alınmış 25 adet 100 doları Y.A.'ya vererek şüphelinin iş yerinin önünde bir süre bekledi.

    Kısa bir süre sonra A.C. iş yerine geldi ve elinde bir kutu ile dışarı çıktı.

    İddiaya göre A.C. elindeki kutuyu resmi plakalı araca koyup hareket ettiği sırada polis ekiplerince durduruldu.

    Araçta yapılan aramada seri numaraları daha önceden alınış 2 bin 500 dolar, 2 kangal sucuk, 10 paket sigara ve 1 kutu lokum ele geçirildi. A.C. irtikap suçundan gözaltına alındı.
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    Haberler Yaşam Rüşvetçi memurun ilginç istekleri: 2 kangal sucuk bir kutu lokum