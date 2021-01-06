Piyanist Fazıl Say, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın Instagram'da 152 bin takipçisinin olduğunu, ne yaptığını kimsenin anlamadığı Murat Övüç'ü ise 2 milyon 400 bin kişinin takip etmesini eleştirdi. Say'ı haklı bulan da var eleştiren de.