Piyanist Fazıl Say, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın Instagram'da 152 bin takipçisinin olduğunu, ne yaptığını kimsenin anlamadığı Murat Övüç'ü ise 2 milyon 400 bin kişinin takip etmesini eleştirdi. Say'ı haklı bulan da var eleştiren de.
Piyanist Fazıl Say ilginç bir paylaşımla gündem oldu… Fazıl Say'ın Instagram takipçi sayısı üzerinden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün takipçi sayılarını işaret etti.
Say, Sancar'ın 152 bin takipçisi olduğunu, ancak hiçbir iş yapmayan Murat Övüç'ün 2 milyon 400 bin takipçisinin olmasının garipliğine işaret etti. Bu yaklaşım tepkilere neden oldu.
Bu karşılaştırmanın garip olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcıları, Say'a "İşine bak" yorumunu yaptı. Ancak büyük bir çoğunluk buradaki gariplik nedeniyle Say'a destek verdi. İşte takipçisi çok olan bazı ünlüler:
MİLYONLAR KİMİ TAKİPTE?
NUSRET: 32 milyon 200 bin
HADİSE: 12 milyon 300 bin
DEMET ÖZDEMİR: 12 milyon
DANLA BİLİC: 5 milyon 800 bin
ŞEYMA SUBAŞI: 3 milyon