Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde bir çöp konteynerinde meydana gelen patlamada, patlayıcı madde izine rastlanmadığını, olayla ilgili araştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çöp konteynerinin sağ alt kısmında açılma meydana geldiği tespit edilirken, çevrede patlamadan kaynaklı başka bir hasara rastlanmadı.

PATLAYICI MADDE İZİNE RASTLANMADI

Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Olay yeri inceleme ve terör ekiplerimizce yapılan araştırmada patlayıcı madde izine rastlanılmamış olup, patlama nedenini araştırma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.