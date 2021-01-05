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    • Yaşam
    • 05.01.2021 20:12
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    • 05.01.2021 20:12
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    sınav tarihleri ve takvimi: açıkladı: Güz dönemi, ve yaz okulu...

    () , İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Peki, sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar ve sınav takvimi...

    Öğrenciler dikkat! Sınav tarihleri belli oldu...

    Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Değerli öğrencilerimiz, güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

    Açıklamada, Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

    AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

    Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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    Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri ve takvimi: Anadolu Üniversitesi açıkladı: Güz dönemi, bahar dönemi ve yaz okulu...