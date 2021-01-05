12 yaşındaki Cansu ödünç aldığı kemanla İtalya, Almanya ve Macaristan’da birincilikler kazandı

Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Hala Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan 12 yaşındaki Cansu Sara Takmaz, İtalya, Almanya, Estonya ve Macaristan'da düzenlenen 6 yarışmada 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı ve festivalde konser verdi.

Kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Cansu, "Hedefim 2021 yılında Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserini bitirmek. Yaşıtım öğrencilerin pandemiyi fırsata çevirerek çalışma yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü çalışırsan başarı gelir" dedi.