Ünlü diyetisyen kardiyoloji uzmanı kocasına 2 milyon liralık tazminat davası açtı

Eşini kıdemli bir bakıcı gibi gören davalı, sürekli çocuk ile ilgili bir hadise olsa, 'geri zekalı, ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur, iyice dağıttın kendini' gibi sözler söylemektedir. Davalının sürekli hakaret etmesi, psikolojik baskı ve şiddet uygulaması tahammül edilemez bir hal almıştır. Evden gitmek istediğini söylediğinde, 's..git sahibinden.com'dan bir ev bak. Ben zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum. Seni istemiyorum ve sevmiyorum' gibi sözler söylemiştir. Zeynep Sağlam Eryılmaz bu olaydan birkaç gün sonra ağabeyini arayarak evden ayrılmıştır. Tüm bu nedenlerle davalıdan 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat istiyoruz. Çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve çocuk için aylık 15 bin lira, anne için de aylık 10 bin lira tedbir nafakası talep ediyoruz" dedi.