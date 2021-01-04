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    'de 2 genci öldürüp gömen şüpheliler adliyeye sevk edildi | Yurttan haberler

    2 genci öldürüp gömen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İçlerinden biri, “iyi çekin” diye seslendi.İşte haberin detayları ve 04 Ocak 2021 tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    İyi çekin

    Kırşehir'de .'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı aradı. Ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülü halde ölü olarak buldu. 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İçlerinden biri, gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.



    Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



    BİR GARİP KAVGA
    İstanbul Arnavutköy'de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden ikili, araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı.

    Önce kavga ettiler



    Sonra sarıldılar



    HAVADA ALARM
    Turkish     Cargo'nun - seferini gerçekleştiren uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Yakıtını boşaltan uçak, 'na iniş yaptı.



    OTOMOBİLE SAPLANDI
    TEM otoyolu istikametinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında motosiklet, arkadan çarpan otomobilin motor kaputuna ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kiralık otomobilin sürücüsü M.B. gözaltına alındı. (AL)


    26.1 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen     çıkmayınca 26 milyon 159 bin lira devretti. 5 bilenler 52'şer bin, 4 bilenler 567'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 2'şer lira alacak.

    8-14-15-20-27-37

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    Haberler Yaşam Kırşehir'de 2 genci öldürüp gömen şüpheliler adliyeye sevk edildi | Yurttan haberler