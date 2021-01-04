Kırşehir'de Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı aradı. Ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülü halde ölü olarak buldu. 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İçlerinden biri, gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.







Şüpheliler adliyeye sevk edildi.









BİR GARİP KAVGA

İstanbul Arnavutköy'de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden ikili, araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı.





Önce kavga ettiler







Sonra sarıldılar







HAVADA ALARM

Turkish Cargo'nun İstanbul- Almatı seferini gerçekleştiren uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Yakıtını boşaltan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.







OTOMOBİLE SAPLANDI

TEM otoyolu Edirne istikametinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında motosiklet, arkadan çarpan otomobilin motor kaputuna ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kiralık otomobilin sürücüsü M.B. gözaltına alındı. (Barış SÖZAL)





26.1 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 26 milyon 159 bin lira devretti. 5 bilenler 52'şer bin, 4 bilenler 567'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 2'şer lira alacak.



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