Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2,53 gram metamfetamin, 1,48 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin kullanıcı, diğer 2 şüphelinin uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden H.H.A. tutuklanırken, V.Y. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin kullanıcı, diğer 2 şüphelinin uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden H.H.A. tutuklanırken, V.Y. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.