Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.01.2021 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 15:47
    ABONE OL

    'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi...  ’de yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 2,53 gram metamfetamin, 1,48 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
    Edinilen bilgiye göre, ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2,53 gram metamfetamin, 1,48 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin kullanıcı, diğer 2 şüphelinin uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden H.H.A. tutuklanırken, V.Y. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı