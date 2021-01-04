Cezaevinden çıkan eşi tarafından kurşunlandı: “Hem sağlığımdan oldum hem de işimden”

Mersin'de cezaevinden haziran ayında çıkan Şerif Aksoy (29), 29 Aralık'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Aksoy'u (26) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 18 kurşunla vurdu.







Derya Aksoy, yoğun bakım servisinde 3 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Şerif Aksoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kendisini sakat bırakmakla tehdit ettiğini iddia eden eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Aksoy, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden" dedi.









Derya Aksoy









Şerif Aksoy



