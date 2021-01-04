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    Cezaevinden çıkan eşi tarafından kurşunlandı: “Hem sağlığımdan oldum hem de işimden”

    'de , cezaevinden çıkan eşi tarafından 18 yerinden kurşunlandı. Talihsiz kadın, “Hem sağlığımdan oldum hem de işimden” diye haykırdı!

    Dertler 'Derya' olmuş

    Mersin'de cezaevinden haziran ayında çıkan (29), 29 Aralık'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi 'u (26) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 18 kurşunla vurdu.



    Derya Aksoy, yoğun bakım servisinde 3 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Şerif Aksoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kendisini sakat bırakmakla tehdit ettiğini iddia eden eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Aksoy, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden" dedi.




    Derya Aksoy




    Şerif Aksoy

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    Haberler Yaşam Cezaevinden çıkan eşi tarafından kurşunlandı: “Hem sağlığımdan oldum hem de işimden”