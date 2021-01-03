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    • Yaşam
    • 03.01.2021 13:13
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    • 03.01.2021 13:13
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    'da zehirli kemik paniği! Ormanlık alanda bulundu

    Gelen son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde zehirli kemik paniği yaşandı. Çobanlık yapan Karakurt, ormanda bulduğu kemikler sonrası ekiplere haber verdi.

    Kentte 'zehirli kemik' paniği!

    Horozbaba mevkisinde çobanlık yapan Karakurt, kaybolan köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda kemikler bulduğunu söyledi.

    Kemiklerin yanında kemiklere zehri enjekte etmek için kullanıldığını düşündüğü şırıngalar gördüğünü belirten Karakurt, "Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım.

    Zehirli kemikler ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz." diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Muğla'da zehirli kemik paniği! Ormanlık alanda bulundu