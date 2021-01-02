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    • 02.01.2021 12:27
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    • 02.01.2021 12:27
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    3 gündür haber alınamıyordu! İtfaiye evine girince ölü buldu

    'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Komşuları durumu polise bildirince polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. İtfaiye ekipleri 88 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

    DHA
    3 gündür haber alınamıyordu! İtfaiye eve girince...

    Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

    Adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, yakınlarına ulaştı.

    Ancak yakınlarında anahtar olmayınca, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı.

    İtfaiye merdiveni ile 3'üncü kattaki balkondan eve giren ekipler, Dündar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

    Çağırılan sağlık ekipleri Dündar'ın öldüğünü tespit etti.

    Bahriye Dündar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.
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