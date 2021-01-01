



HİÇ KİMSE TANIMADI

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kimliğini tespit etmek için apartmanda oturanlar teşhise çağırıldı ancak hiç kimse genç adamı tanımadı. Yapılan araştırmada sokakta ölü bulunan kişinin 24 yaşındaki Ali Deniz Tevke olduğu ve önünde cesedinin bulunduğu binanın dördüncü katında oturduğu tespit edildi.