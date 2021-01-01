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    • 01.01.2021 18:07
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    • 01.01.2021 18:10
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    'de hırsızların keyfi yarım kaldı! Çaldıkları arabada yerken yakalandılar

    Son dakika haberi... 'de hırsızların keyfi yarım kaldı. Maldıkları arabada pizza yerken polisi gören ve kaçmaya çalışan 3 kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

    Hırsızların 'pizza keyfi' kısa sürdü

    Kayseri'de hırsızların pizza keyfi yarım kaldı.

    ÇALDIKLARI ARABADA PİZZA YERKEN YAKALANDILAR
    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikgazi ilçesin Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

    Şahıslardan biri olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, iki kişi polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmayla yakalandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Yapılan incelemede, aracın çalıntı araç olduğu ve plakasının da değiştirildiği tespit edildi. Araç, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

    Gözaltına alınan 3 kişi de emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de hırsızların keyfi yarım kaldı! Çaldıkları arabada pizza yerken yakalandılar