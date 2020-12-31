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    • 01.01.2021 01:30
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    • 01.01.2021 01:49
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    Sarhoş yakalanan şahıs, "Babam koronavirüsten öldü" dedi

    ’nde jandarma denetimine takılan ve 1.99 promil olduğu tespit edilen şahıs, babasının yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiğini söyleyerek, kendisini bırakmalarını istedi. Yalanları fayda vermedi. Ehliyetine de el konulan şahsa ceza kesildi.

    İHA
    Sarhoş yakalanan şahıs bakın ne yalan söyledi

    İzmit ilçesi D-650 karayolu üzerinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı. Jandarma köpeği 'Sıtma' isimli köpeğinin de yer aldığı denetimde, ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerinin olup, olmadığını sordu.

    GBT sorgulamasının da yapıldığı denetimde, aynı zamanda alkol kontrolü de yapıldı. Belgesi olanlara geçiş hakkı verilirken, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında ise cezai işlem uygulandı. Diğer yandan jandarma köpeği Sıtma ile de araçlar didik didik arandı.

    YALANA BAK

    Kontroller sırasında durdurulan otomobil sürücüsü Emre Ö'ye izin belgesi soruldu. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Emre Ö'nün, 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerine babasının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen şahıs, kendisini bırakmalarını talep etti. Daha sonra otomobiline binmek isteyen şahıs, jandarma tarafından cezai işlem uygulanmak üzere aracından uzaklaştırıldı.

    SARHOŞ: EHLİYETİME EL KONULDUYSA ARABAMI SATARIM

    Ekipler tarafından şahsın yapılan sorgulamasında daha öncede alkollü araç kullandığı belirlendi. Şahsa, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, aynı zamanda alkollü araç kullanması sebebiyle ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda şahsa, trafik kurallarını ihlalden de cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulduğunu duyan şahıs, "Ehliyetime el konulduysa arabamı satarım" dedi.
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