Sarhoş yakalanan şahıs, "Babam koronavirüsten öldü" dedi

Kontroller sırasında durdurulan otomobil sürücüsü Emre Ö'ye izin belgesi soruldu. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Emre Ö'nün, 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerine babasının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen şahıs, kendisini bırakmalarını talep etti. Daha sonra otomobiline binmek isteyen şahıs, jandarma tarafından cezai işlem uygulanmak üzere aracından uzaklaştırıldı.

SARHOŞ: EHLİYETİME EL KONULDUYSA ARABAMI SATARIM