Erzurum'daki doktorlarımız ve halkı bile yardım elini uzattı. Bugün çocuklarım ailesiz kaldığı için çok üzüldüm ama binlerce ailesi oldu. O da beni mutlu etti. Bir anne evlat acısını yaşayınca anlıyor. Ateş düştüğü yeri yakarmış o ateş düştü artık yapacak bir şey yok. Valimiz başkanlığında yapılan yardımlarla bize bir ev alarak güzel bir gelecek hazırlıyorlar.