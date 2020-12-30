Gain reklamlarının özellikle televizyon ekranlarında şu saatlerde yayınlanmasıyla birlikte arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artış gösterdi. Gain ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, Gain nedir, ne demek? Gain sahibi kim? İşte Gain hakkında detaylar ve merak edilenler...
GAİN NEDİR, NE DEMEK?
GAİN bugün itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan "yeni nesil dijital içerik platformudur. 2020'ye veda edeceğimiz 31 Aralık gecesi için programını açıkladı.
GAIN size özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformudur.
Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını burada yer almaktadır.
Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.
Gözde Akpınar'ın sahibi olduğu Gain Medya'nın dijital platformu Gain, yayına başlıyor.
Hatıralarımızı bugünle buluşturacak Mücbir Yılbaşı'nda Bartu ve Melikşah, sürpriz konuklarıyla birlikte yeni yıla girecek. Mart 2020'de başlayan ve sonrasında bolca sıra dışı anın yaşandığı, 100'den fazla yayında yüzbinlerce izleyicinin katıldığı bir Instagram yayınına dönüşen 'Mücbir Sebepler', kendine has üslubuyla Yılbaşı Özel Bölümü'ne imza atmaya hazırlanıyor.
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yapımcılığını üstlendiği MÜCBİR YILBAŞI, Mücbir Sebepler yayınları için de bir ilk olacak.