Gain reklamlarının özellikle televizyon ekranlarında şu saatlerde yayınlanmasıyla birlikte arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artış gösterdi. Gain ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, Gain nedir, ne demek? Gain sahibi kim? İşte Gain hakkında detaylar ve merak edilenler...

GAİN NEDİR, NE DEMEK?

GAİN bugün itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan "yeni nesil dijital içerik platformudur. 2020'ye veda edeceğimiz 31 Aralık gecesi için programını açıkladı.