BİM’de aşı satışı olacak mı? BİM aşı reklamı gerçek mi?

Çin'de koronavirüs salgınına karşı SinoVac firması tarafından üretilen 'CoronaVac' isimli Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisini taşıyan uçak, dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı, bugün saat 05.45'te Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan indirilerek TIR ve kamyonlara yüklendi. Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde Türkçe, İngilizce ve Çince, 'Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul' mesajı yer aldı. 17 konteynerde bulunan Covid-19 aşıları, daha sonra 5 kamyon ve 2 TIR ile polis eskortluğunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldü.

'TESTLER BİTER BİTMEZ AŞILAMA GERÇEKLEŞECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Birlikte başaracağız" dedi.