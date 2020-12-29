Ama, okuma- yazma öğrendiğini bilmiyordum. Dün annemin ziyaretine geldim. Baktım ki annem elindeki kalemle deftere harf yazıyor. Dedim, 'anne ne yapıyorsun', bana dedi ki; karar verdim, okuyacağım. Benim de çok hoşuma gitti. Sosyal medya hesabımda paylaştım. Daha önce benim 130 takipçim vardı.