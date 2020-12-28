Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, hastası Halil Kul'dan çıkardığı taşların, 18 yıllık meslek hayatı boyunca çıkardığı en büyük böbrek ve mesane taşlarından olduğuna dikkati çekip, "Hastamız 16 yıl önce mesane kanseri nedeni ile ameliyat edilmiş ve mesanesi alınarak bağırsaktan yeni mesane yapılmış. Bu tür ameliyatlarda hasta bir süre idrar kaçırabiliyor. Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş.