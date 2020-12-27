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    • 27.12.2020 10:03
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    D-100'de feci kaza! Boş yolda kontrolden çıktı yola devrildi

    Maltepe mevkisinde D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

    DHA

    Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet orta refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    Kaza saat 08.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 BVM 144 plakalı inşaat firmasına ait kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarttı. Sürücü Yılmaz ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

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