Araçta çok ciddi zarar var. 12-13 gün oldu aracı aldığımız. Sıfır aldık, daha binmek nasip olmadı. İnşallah bundan sonra bineceğiz" dedi.



ARACI PARÇALAMASI AN VE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağrı G. eline aldığı bir kalas parçası ile aracı parçalaması an ve an bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. Görüntü çeken şahıs Çağrı G.'ye "Oğlum niye vuruyor araba" demesi üzerine "Ara polisi gelsin. Arayın. Teyze kimse sahibi gelsin ara polisi" diye yanıt verdi.