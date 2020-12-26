Fakat burada 24 saat kesintisiz olarak sizin sağlığınıza hizmet etmek için çalışıyorlar. Bir kovid belasıyla uğraşıyoruz. Bunu yenmemiz için bizim tek başımıza çalışmamızın bir anlamı yok. Sizlerin çok büyük yardımına ihtiyacımız var. Bizlere destek olursanız bunu yenmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük hocalarımız bize bir söz söylerdi; "Gün ne kadar kötü geçerse geçsin sabah mutlaka olacaktır".