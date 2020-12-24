SON DAKİKA: Üsküdar'da vahşet: Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı





Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.











Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, "Ben siparişe geldim binaya. İki tane bayan koşarak yanıma doğru geldi. 'Abi bize yardım eder misin?' dedi. Ne oldu dedim. 'Kocam bıçakladı beni' dedi. Ambulansı aradım.