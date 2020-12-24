Kayseri'deki Sahabiye Mahallesi, Covid yasaklarını dinlemedi! Bazı kahvehaneler gizli gizli hizmet verdi. Virüs her haneye girdi. Son 2.5 ayda 50 kişi ölürken, muhtar Alim Gerçel isyan etti: Vatandaşlar duyarsız.
'AYDIN'LANDIK!
COVİD-19 tedbirsiz anı bekledi. Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi'nde 50 kişi salgında yaşamını yitirdi. Aydın'daki bir apartman ise virüse fırsat vermedi. Misafirin bile kabul edilmediği binada hiç vaka görülmedi.
Pandemi, ülkemizi de etkisi altına aldı. 18 bin 602 canımızı hayattan kopardı. En acı olay Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi'nde yaşandı. Virüs nedeniyle mahallede 50 kişi hayata gözlerini kapadı. 951 hane de karantinaya alındı.
Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "Kurallar ihlal ediliyor. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir" diyerek dert yandı.
AYDIN-EFELER
Aydın Efeler'deki Akasya Aparmanı'na misafir alınması yasaklandı. Böylece hiç pozitif vakaya rastlanmadı.
Apartman Yöneticisi Mustafa Ateş, "Asansör kapısı, düğmesi ile merdivenleri sık temizliyorum" açıklaması yaptı.