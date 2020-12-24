



Kayseri'deki Sahabiye Mahallesi, Covid yasaklarını dinlemedi! Bazı kahvehaneler gizli gizli hizmet verdi. Virüs her haneye girdi. Son 2.5 ayda 50 kişi ölürken, muhtar Alim Gerçel isyan etti: Vatandaşlar duyarsız.



'AYDIN'LANDIK!

COVİD-19 tedbirsiz anı bekledi. Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi'nde 50 kişi salgında yaşamını yitirdi. Aydın'daki bir apartman ise virüse fırsat vermedi. Misafirin bile kabul edilmediği binada hiç vaka görülmedi.