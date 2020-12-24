"BİZE DAHA FAZLA İŞ ÇIKARMAYIN"

Hakseven yaşanan koronavirüs ölümlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle iş yerinin birçok yerine müşterilerinin de görmesi için, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın" yazılı uyarı levhaları astı.