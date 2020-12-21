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    • Yaşam
    • 21.12.2020 15:33
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    • 21.12.2020 15:53
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    K. inin görüntüsü ortaya çıktı! Esma Nur K.'nın öldürüldüğü an nda

    haberine göre 'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında K.'yi (22) öldürüp, a kalkışması olayının görüntüleri ortaya çıktı. Katil Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor. Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.

    Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını Esma Nur K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı.



    Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi.

    Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.



    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor.



    Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor.


    Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor.



    Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.

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    Haberler Yaşam Esma Nur K. cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı! Esma Nur K.'nın öldürüldüğü an güvenlik kamerasında