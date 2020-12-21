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    • 21.12.2020 13:48
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    • 21.12.2020 13:54
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    'da acı olay! Mescit yangınında hayatını kaybetti

    'da bulunan ve mescit olarak kullanıldığı öğrenilen bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu, 21 yaşındaki Engin Özkan isimli genç hayatını kaybetti.

    AA
    Acı olay! Mescit yangınında hayatını kaybetti

    'nın Nallıhan ilçesinde ahşap binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çayırhan Mahallesi'nde daha önce mescit olarak kullanıldığı öğrenilen binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine alevlere müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

    Dışarı çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.

    E.Ö. olduğu belirlenen ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kişinin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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