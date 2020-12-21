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    • Yaşam
    • 21.12.2020 14:06
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    • 21.12.2020 14:38
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    'nın Kozan ve Feke ilçelerinde toplanıp kiloyla ihraç edilen sedir mantarı 'da taneyle satılıyor

    'nın Kozan ve Feke ilçelerinde 1600 rakımlı eteklerinde köylüler topladıkları sedir (katran) mantarını kilosu 70-100 lira arasında çı firmalara satıyor. O firmalar ise mantarları , gibi ülkelere tane hesabıyla veya gram üzerinden hesaplayarak ihraç ediyor.

    İHA
    Kiloyla toplanıyor, Japonya'ya taneyle satılıyor

    Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin 1600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüler, buldukları katran mantarlarının kilosunu 70 ile 100 lira arasında fiyatla ihracatçı firmalara satıyor.

    Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir aroması, rengi ve lezzeti ile bölgenin markası olan katran mantarı için coğrafi işaret başvurusunu da gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana'da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana'da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye'de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya'da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.

    Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde çıkan katran mantarını daha çok Japonya'ya ihraç ettiklerini belirten Özsoy, "Özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak üzere 3 ay süre boyunca köylülere büyük katkı sunmakta.

    Yıllık iklim koşullarına göre 50 ton ile 150 ton arası ihracat yapıyoruz. Bu yıl kurak geçmesine karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldı" dedi.

    Kuzugöbeği ve katran mantarının ülke ekonomisine girdisinin yüksek olduğunu söyleyen Sefa Özsoy, "Japonya'ya dolar üzerinden gidiyor 40 dolardan başlıyor 18 dolara kadar düşebiliyor.

    Burada ilk çıktığında kilosu 170 liraydı şu an 70 TL'ye kadar düştü. Bu mantar protein, mineral bakımından çok zengin. Bu mantarın faydaları saymakla bitmez. Bu mantar kültür olarak yetişmiyor.

    Çin kuzugöbeğini denedi ama Türkiye'de çıkan kadar lezzeti olmadı" diye konuştu.
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