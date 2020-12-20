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    • 20.12.2020 07:59
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    ! AFAD duyurdu: 'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    haberi... AFAD'dan gelen açıklamaya göre 'ın ilçesinde sabah saat 07.32 sıralarında yerin 12,95 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    'ın ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.



    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı. Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem