Kars Sarıkamış'a göç eden boz ayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, verici takarak 'Arkadaş' ismini verdikleri 5 yaşındaki dişi boz ayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. 'Arkadaş'ın kış uykusuna yatmadığı da ortaya çıktı. Dünyada boz ayıların göç etmediğinin bilindiğini ifade KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Tabii biz bunu ilk keşfettiğimizde dünya literatürünü tamamıyla değiştirdik" dedi.

KIŞ UYKUSUNA YATMADI!

Vericiyle takip edilen boz ayının Karadeniz Bölgesi'nde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Hayvanın hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edilirken, Arkadaş'ın Sarıkamış'a ne zaman döneceği ise bilinmiyor.