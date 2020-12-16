İnceburun uzantısında yer almaktadır. 1. Derece Doğal Sit Alanı da olan Hamsilos Tabiat Parkı, Hamsilos Koyu ile Akliman Koyu gibi eşsiz güzellikteki iki doğal limanı, bataklıkkumul- deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası bir alan olup, il merkezine 14 kilometre uzaklıktadır.

TARİHİ CEZAEVİ

Sinop'un 1214 yılında Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinden sonra Sultan İzzeddin Keykavus'un emriyle bir iç kale yaptırılmıştır. İç kale içindeki cezaevi 1882'de Mutasarrıf Veysel Paşa zamanında yaptırılmıştır. Cezaevi, 2000'de müzeye çevrilmiştir.

İNALTI MAĞARASI