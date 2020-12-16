Türkıye'nin en kuzey noktası olan İnceburun'da, kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir fener de mevcut. 12 metre uzunluğundaki fener, 1863'te yapılmış.
BOYABAT KALESİ
Boyabat ilçesi Gökırmak Vadisi'nde karşılıklı iki büyük kayalık tepeden biri üzerinde kurulu. Eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkün. Eski kalenin temelleri MÖ 6'ncı yüzyılın başlarında yapılmıştır. Kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlamak mümkün. Yeni kale Osmanoğulları zamanında yaptırılmıştır.
HAMSİLOS TABİAT PARKI
İnceburun uzantısında yer almaktadır. 1. Derece Doğal Sit Alanı da olan Hamsilos Tabiat Parkı, Hamsilos Koyu ile Akliman Koyu gibi eşsiz güzellikteki iki doğal limanı, bataklıkkumul- deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası bir alan olup, il merkezine 14 kilometre uzaklıktadır.
TARİHİ CEZAEVİ
Sinop'un 1214 yılında Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinden sonra Sultan İzzeddin Keykavus'un emriyle bir iç kale yaptırılmıştır. İç kale içindeki cezaevi 1882'de Mutasarrıf Veysel Paşa zamanında yaptırılmıştır. Cezaevi, 2000'de müzeye çevrilmiştir.
İNALTI MAĞARASI
Ayancık ilçesine 40 km uzaklıkta bulunan İnaltı köyü sınırları içerisinde olan mağaranın uzunluğu 658 metre. Traverten, sarkıt, dikit, sütun, damlataş havuzları, örtü ve duvar damlataş oluşumlarıyla dikkat çekiyor.
ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ
Erfelek ilçesi Tatlıca köyündedir. Aynı vadi içinde sıralanmış 28 irili ufaklı şelaleden oluşmuştur. Dar ve 2 km uzunlukta bir vadi içinde, şelaleler kenarında, kayın ormanları içinde yapılacak 2 saatlik yürüyüş oldukça zevkli ve heyecanlıdır.
AKGÖL
Ayancık ilçesinin güneyinde bulunan Akgöl, etraftaki sık köknar ormanları içinden akan iki çayın birleşmesiyle oluşmuş yapay bir gölettir. Günübirlik geziler için uygun. Orman içlerinde piknik alanları bulunuyor.
SARIKUM TABİATI KORUMA ALANI
Deniz seviyesinde olan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı; göl, ormanlar, yalancı maki toplulukları, kıyı kumulları, deniz kıyısı kayalıkları, sulak çayırlar, ağaçlandırma sahaları, tarım alanları ve yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. Alanda 233 adet kuş türü tespit edilmiştir.