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    • 16.12.2020 09:17
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    'da dini nikahlı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın yakalandı

    'da dini nikahlı eşi ve onun resmi nikahlı eşi 'le birlikte yaşayan Ö. dün akşam Önder Çelik'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yeşim Ö., Önder Çelik'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çelik hastanede hayatını kaybetti. Yeşim Ö. ise evin yakınlarınd yakalandı.

    İHA
    AA
    Dini nikahlı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yakalandı

    Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Sokak'ta meydana geldi.

    Önder Çelik, resmi nikahlı eşi Seher Çelik ve dini nikahlı eşi Yeşim Ö. ile birlikte oturdukları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    KALBİNDEN BIÇAKLADI
    İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Önder Çelik, dini nikahlı eşi Yeşim Ö.'yü darp etti.

    Bunun üzerine mutfağa yönelen Yeşim Ö., dini nikahlı eşi Önder Çelik'i kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

    Önder Çelik kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI
    Kavga sırasında evde bulunan Önder Çelik'in resmi nikahlı eşi Seher Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralanan Önder Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Öte yandan Çelik'i bıçaklayarak olay yerinden kaçan Yeşim Ö. ise evinin yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

    "BENİ DE BIÇAKLAYACAK DİYE KORKTUM"
    Hayatını kaybeden Önder Çelik'in yakınları ve eşi Seher Çelik hastanede sinir krizi geçirdi.

    Çelik, "Hiçbir şey yapamadım. Kaçıp kapıyı üzerime kilitledim. Beni de bıçaklayacak diye çok korktum" dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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