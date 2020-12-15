Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2020 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 15:18
    ABONE OL

    Erciş'te 3 çocuğu olan ve iki ineğinden biri telef olan aile yardım istiyor

    ’ın Erciş ilçesinde 3 çocuğu () olan ailenin iki ineğinden biri telef oldu. Sabah kalktığında ineği ölü bulan , oğluyla birlikte gözyaşı döktü. Eşi şehir dışında olan acılı anne ise yardım istedi.

    DHA

    Erciş ilçesinin kırsal Salihiye Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Süreyya Koç, sabah kalkıp hayvanlara yem vermek için ahıra indiğinde iki inekten birinin telef olduğunu gördü.

    3 çocuğu FMF hastası olan Süreyya Koç ile oğlu, ineğin başında gözyaşı döktü.

    İnşaat işçisi olan eşi Ömer Koç'un il dışında olduğunu belirten Süreyya Koç, aileye geçimine büyük katkısı olan ineğin ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

    Ömer Koç'un yeğeni Murat Koç ise ailenin maddi durumunun kötü olduğunu, bakımını yaptıkları 2 ineğin de aile bütçesine önemli bir katkı sağladığını belirterek,

    "Sabah 6.30'da ahıra gelen yengem ineğin yerde öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşamış.

    Amcamların sadece 2 inekleri vardı. Ölen ineğin bir de yavrusu var. Yavru daha sütten kesilmediği için onun da ölmesinden korkuyoruz. Devletimizden ve yardım severlerden destek bekliyoruz" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Van Erciş'te 3 çocuğu Ailevi Akdeniz Ateşi Hastası olan ve iki ineğinden biri telef olan aile yardım istiyor