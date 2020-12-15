Bazı erkekler ise jigolo reklamlarının sosyal medya platformlarında yoğunlaştığını, bu reklamlara girerek üye olduklarını belirterek, bu reklamlara kısıtlama getirilmesini istiyor. Polis artan ihbar ve şikâyetler üzerine yeniden çalışma başlattı.

"POLİSE DE GİDEMİYORUM"

İşte internette şikâyet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları:

- Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 TL ödetiyorlar. '5000 lira alacaksın' diyerek kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.