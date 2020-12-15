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    • Yaşam
    • 15.12.2020 Gazete
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    karantinada çıldırmış! 'den 5 liralık ters gözlük

    'nın köklü markası , ters gözlük tasarlayıp 5 bin liraya ten satışa sundu, yorum yağdı: karantinada çıldırmış

    Ters kaçtı!

    İtalyan markası , tasarımı abarttı! Ters güneş gözlüğü yaptı. Marka, "1950'lerin ve 1960'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım" şeklinde tanımladığı gözlüğünü ten satışa çıkardı.

    Gözlük tasarımı kadar fiyatıyla da şoka uğrattı. Çünkü yaklaşık 5 bin liraydı. Hem tasarımı hem de fiyatı görenler gündemi salladı:

    Twitter;

    Hayata ters bakanlar için galiba...

    karantinada çıldırdı.

    Hem tasarıma hem de fiyata Guccik kaptım!

    İnsanlık için 'Guccik', Gucci için büyük bir adım!

    Gucci de bizi görecek mi?

    Fena halde ters bakarım Gucci.

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    Haberler Yaşam Tasarımcılar karantinada çıldırmış! Gucci'den 5 liralık ters gözlük