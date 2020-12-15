İtalyan markası Gucci, tasarımı abarttı! Ters güneş gözlüğü yaptı. Marka, "1950'lerin ve 1960'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım" şeklinde tanımladığı gözlüğünü internetten satışa çıkardı.



Gözlük tasarımı kadar fiyatıyla da şoka uğrattı. Çünkü yaklaşık 5 bin liraydı. Hem tasarımı hem de fiyatı görenler sosyal medyada gündemi salladı:



Twitter;



Hayata ters bakanlar için galiba...



Tasarımcılar karantinada çıldırdı.



Hem tasarıma hem de fiyata Guccik kaptım!



İnsanlık için 'Guccik', Gucci için büyük bir adım!



Gucci de bizi görecek mi?



Fena halde ters bakarım Gucci.





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