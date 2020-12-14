Van'da 4 yaşından beri sağ bacağı felç olan 30 yıllık terzi yetiştirecek çırak bulamıyor

Engelim, hayatımda sporun olmaması ya da işimi yapmamak için sorun değil. Herkes gibi bu dönem biz de sıkıntı içindeyiz. 10 mağazaya iş yapıyoruz. Ancak genel bir durgunluk var" diye konuştu. Dayan, ardından da herkesin şükretmek için çok nedeni olduğunu hatırlattı.