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    • 13.12.2020 11:29
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    • 13.12.2020 11:29
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    'de kontrolden çıkan midibüs devrildi

    Gaziemir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

    İzmir'de kontrolden çıkan midibüs devrildi

    'in Gaziemir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek, devrildi. Midibüs sürücüsü ve 2 yolcusu, kazada yaralanmadı.

    Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götüren G.C.'nin kullandığı 34 DJ 8810 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan midibüs, karşı şeride geçip, devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü G.C. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcusu, kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık görevlileri, 3 kişiyi tedbir amacıyla ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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