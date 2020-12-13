



'EVLENMESİNE RIZAMIZ YOKTU'

Ankara Etimesgut'ta yaşayan ağabey Naim Ertürk, SABAH'a konuştu: "6 ay önce evimize gelip, kız kardeşimi istediler. Babama 'Ben Sabri'yi seviyorum vermezsen kaçarım' dedi. Daha yaşı küçüktü. Ondan dolayı rızamız yoktu. İstedik ki ailelerin de rızası olsun, '1-1.5 sene sonra düğün yapalım' dedik. Kardeşim kendisine çeyiz hazırlamıştı. Sabri'nin kız kardeşleri 'Bizim ailenin maddi durumu yok, sen gel Sabri'ye kaç' demiş. Ece de 'Ben aileme ihanet edemem, kaçamam' diye karşılık vermiş. Bunun üzerine karşı taraf, 'O zaman yüzüğü atar, seni ortada bırakırız' demişler. Kız kardeşim de bundan çekinmiş ve kaçmış." Sabri Çiçek'in büyüyle uğraştığını ve çok kıskandığı için evin perdelerini ve camlarını dahi açtırmadığını anlatan Ertürk, "Beyşehir'e gittikten sonra nikah yapmalarını istedik. Ece ilk günler mutlu olduğunu söylüyordu. Ancak daha sonra anneme 'Sabri büyüyle uğraşıyor' demiş. Kıskançlığından perdeleri kapattırıyormuş" diye konuştu.