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    • 13.12.2020 08:25
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    • 13.12.2020 08:25
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    Boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar! 'da ilginç olay

    Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan iki sürücü kaza yaptı. Dün öğle saatlerinde 'ta meydana gelen kaza nedeniyle iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

    DHA
    Boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

    D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı. Kaza dün öğle saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı. İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı. Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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    Haberler Yaşam Boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar! İstanbul'da ilginç olay