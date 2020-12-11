Ünlü operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu'ndan acı haber geldi. Abacıoğlu, İstanbul Göktürk'teki evinde kanlar içinde bulundu. Doktorluk mesleği yanında İşletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör Doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de Sağlık merkezi vardı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İddiaya göre bugün öğle saatlerinde Abacıoğlu Göktürk'teki evinde ölü bulundu. Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenini ulaşıldı.
SOL BİLEĞİNİ KESTİ İDDİASI
Ev çalışanlarının polise ihbar vermesi üzerine olayla ilgili inceleme yapıldı. İlk yapılan incelemede Abacıoğlu'nun intihar ettiği üzerinde duruldu.
Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
TUĞRUL ABACIOĞLU KİMDİR?
21 Mart'ta Kütahya'da doğdu. 1979 yılında İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü.) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1 yıl kadar Almanya Bochum Üniversitesi'nde çalıştı. 1982 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda çalışmaya başladı. 1987 yılında aynı fakülteden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas aldı.
Askerliği sırasında GATA Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde uzman doktor olarak görev yaptı. Askerlik sonrası 4 yılı aşkın bir süre, şuan Amerikan Hastanesi adı altında faaliyet gösteren Güzelbahçe Hastanesi'nde birçok değerli bilim adamının yanında asistan olarak çalıştı. 1991 yılında İstanbul, Gaziosmanpaşa semtinde açtığı özel kadın sağlığı ve doğum kliniği ile hastalarına hizmet vermeye başladı.