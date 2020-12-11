Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TUĞRUL ABACIOĞLU KİMDİR?

21 Mart'ta Kütahya'da doğdu. 1979 yılında İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü.) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1 yıl kadar Almanya Bochum Üniversitesi'nde çalıştı. 1982 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda çalışmaya başladı. 1987 yılında aynı fakülteden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas aldı.