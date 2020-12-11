





Üç şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlalden, maske takmama ihlalinden para cezası kesildi. İsmi öğrenilemeyen sürücüye ,dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ise bağlanarak polis otoparkına çekildi.







