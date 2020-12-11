Bir kadın isterse kesinlikle başarır. Kadınlarımız eğer aklında yapmak istedikleri iş varsa bunu hemen hayata geçirmeli. Sonuçlarına kendileri de inanamayacaklar. Ben de 'Bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' diye kendi kendime soruyordum. Çivi bile çakmayı bilmiyordum. Onlar da istedikten sonra başarabilirler" diye konuştu.