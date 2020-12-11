Kayseri'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde çeşitli tarihlerde Türk Telekom Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ve vatandaşlara ait sulama kuyularından haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik incelemenin ardından, olayın şüphesi oldukları belirlenen R.G ve Y.K, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 87 metre çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ile 5.6 gram uyuşturucu ele geçirildi. 26 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.