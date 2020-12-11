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    • Yaşam
    • 11.12.2020 14:42
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    • 11.12.2020 14:42
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    'de 26 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi tutuklandı!

    'de 26 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kayseri'de 26 suçtan aranan 2 kişi yakalandı!

    'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde çeşitli tarihlerde Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ve vatandaşlara ait sulama kuyularından haberleşme ve nakil kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Teknik incelemenin ardından, olayın şüphesi oldukları belirlenen R.G ve Y.K, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 87 metre çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ile 5.6 gram uyuşturucu ele geçirildi. 26 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de 26 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi tutuklandı!