Şimdi ayakkabı yapmıyorum. Çünkü satılmıyor. Benim ayakkabı yaptığım paraya adam 3- 4 çift ayakkabı alıyor. Onun için kurtarmıyor bizi de. 20 senedir muhtarım. Halkla ilişkilerim çok güzel. Komşular da iyi burada. Şu an bizler bu işin son zanaatkarlarıyız. Artık çırak da yok" dedi.