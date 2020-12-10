Hatta, 'Aracına boyasız biniyor' gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında" dedi.