



Artık dayanamayan genç kadın, eşi işe gittiğinde evden kaçarak uçakla Adana'ya ailesinin yanına geldi ve darp raporu alıp ardından da ailesine bütün yaşadıklarını anlattı. Aile büyüklerinin araya gelmesiyle ve M.E.D.'nin altınları geri eşine vermesiyle çift barışarak Ankara'ya döndü. Çift evine gittikten sonra eşi yine onu dövmeye ayrıca aç bırakmaya başladı. Öte yandan, akşam eşini döven M.E.D., sabah ise evin her tarafına, 'Seni çok seviyorum' yazılı not kağıtları yapıştırdı.



2 ay boyunca neredeyse hiç şiddet uygulamayan eşinin anne ve babasıyla ziyaret için Adana'ya gelen İlknur D., kayınbabasının, 'Kızım, M.E.D.'nin borcu var. Sana da söylemiyor. Sen bu altınlar ona ver de o borcu kapatsın' demesi üzerine kayınbabasına 150 bin lira değerindeki altınları teslim etti.