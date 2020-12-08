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    • Yaşam
    • 08.12.2020 Gazete
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    Yeter artık! Kadın lerine bir yenisi eklendi

    Kadın lerine bir yenisi eklendi. Olay dün ’da meydana geldi. Selvan Acar’dan (25) bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. Genç kadını hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen eşi ’ın (30) yakalanması için çalışma başlatıldı. Tanju Acar’ın hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi.

    Yeter artık!

    Kadın lerine bir yenisi eklendi. Olay dün 'da meydana geldi. Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. Genç kadını hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

    Ekipler Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen eşi 'ın (30) yakalanması için çalışma başlatıldı. Tanju Acar'ın hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi.

    CANİ TUTUKLANDI!


    Ankara'da Fatih Alşan (    41), geçen cuma eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) konuşmak için evinden aldı. Otomobilde barışma teklifini kabul etmeyince tartıştığı kadını öldürüp Sakarya'da yol kenarına attı. Kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.

    EŞİNİ ÖLDÜRÜP HALIYA SARDI


    İzmır'de Yazgül     Soro'nun (57), dün evinin yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğü belirterek kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

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