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    • 08.12.2020 06:31
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    • 08.12.2020 06:31
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    SON DAKİKA: 'ta dur ikazına uymayan şüpheliler otomobille köprüden aşağı uçtu

    Son dakika haberine göre, 'ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden leri çıktı.

    İHA
    AA
    Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu
    Olay, -Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.




    Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.





    sonrası otomobilden inan 1 yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı.

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