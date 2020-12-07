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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K. (20) polis ekiplerine adres sordu. Polis ekiplerinin Emirhan K.'ye izin belgesi sorması üzerine, gencin izin kağıdı olmadığı belirlendi.Emirhan K.'nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünü yapan polis ekipleri,vesuçlarından arandığını tespit etti. Ayrıcasuçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.'nin geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.