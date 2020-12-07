



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde zamanla il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

