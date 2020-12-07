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    • 08.12.2020 06:41
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    | Meteorolojiden o illere kar uyarısı | 8 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güney ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,'in iç kesimlerinin yüksekleri, 'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 8 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kar uyarıs

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.




    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    MUĞLA °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 17°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde zamanla il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

    KONYA °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

    AMASYA °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    TOKAT °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra yağmurlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    KARS °C, 2°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 8°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    VAN °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    SİİRT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu


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